События

14:09 27.09.2020

В Минске начались задержания участников протестной акции

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Сотрудники правоохранительных органов в Минске в воскресенье начали задерживать участников очередного несанкционированного марша оппозиции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие собираются в спальных районах и колоннами движутся к центру города. Тем временем силовики стараются не допустить скопления сторонников оппозиции в центре.

Людей задерживают по дороге на акцию на прилегающих к проспекту Независимости улицах.

Порядка десяти человек задержаны на подходах к проспекту Машерова. Люди направлялись к стеле "Минск город-герой".

В ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" подтвердили факт задержаний. Как сообщила его официальный представитель Наталья Ганусевич, "есть несколько задержанных в рамках административного процесса".

Теги: #минск #беларусь
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