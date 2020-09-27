События

12:35 27.09.2020

В начале недели в Украине удержится умеренно теплая погода, в большинстве областей пройдут дожди

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В начале недели в Украине удержится умеренно теплая погода, в большинстве областей пройдут дожди

 

В ближайшие сутки, 28 сентября, в Украине ожидается не очень влажная и умеренно тёплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Левобережье пройдет небольшой дождь, местами гроза, днём в прикарпатских областях местами небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, на побережье морей 13-17°, в западных областях 3-8° тепла; днём 18-23°, на юге до 26°.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 10-12°, днём 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений 28 сентября самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке +29,3 градусов в 1927 году, а самая низкая ночью – на отметке -1,2 градусов в 1906 году.

Во вторник, 29 сентября, ночью на Закарпатье и в Карпатах, днём в южной части, западных и большинстве центральных областей Украины ожидаются умеренные (днём в Карпатском регионе, Одесской и Винницкой областях местами значительные) дожди; на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днём местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, на побережье морей 13-18°; днем 20-25°, в западной части страны 12-17°, в северных областях 15-20°.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 9-11°, днем 16-18°.

27 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в пределах Киева 17°.

Теги: #погода #украина
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