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10:28 27.09.2020

Спасатели завершили работы на месте крушения АН-26 в Харьковской области

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Спасатели завершили работы на месте крушения АН-26 в Харьковской области

Подразделения Государственной службы Украины по ЧС завершили работы на месте падения АН-26 близ Чугуева в Харьковской области, сообщает в воскресенье утром пресс-служба МВД.

"В течение 26 сентября подразделениями ГСЧС проводились работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших... От ГСЧС привлекалось 70 человек личного состава и 10 единиц техники. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

В министерстве напомнили, что 25 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием. В 21:53 пожар самолета ликвидирован.

Всего на борту находилось 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы 25 сентября погибли 25 человек, 1 человек 26 сентября умер в больнице и 1 человек травмирован (находится в больнице).

Теги: #ан_26 #харьковская_область
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