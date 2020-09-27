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03:03 27.09.2020

В состав ВМС США вошел новый ракетный эсминец "Дельберт Блэк"

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В состав ВМС США вошел новый ракетный эсминец "Дельберт Блэк"

Новый американский ракетный эсминец USS Delbert D. Black (DDG 119) класса Arleigh Burke (Арли Берк) в субботу официально вошел в боевой состав ВМС США в ходе церемонии состоявшейся в Порт-Канаверал в штате Флорида, сообщил Пентагон.

Он стал 68-м эсминцем в составе ВМС США. Корабль с экипажем из 380 моряков будет приписан к военно-морской базе Атлантического флота Мейпорт в штате Флорида.

Эсминец построен в модификации Flight IIA. Он вооружен двумя универсальными установками вертикального пуска Mk.41 (32+64), рассчитанными в общей сложности на 96 ракет. Это могут быть крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк") c дальностью действия 1,6 тыс. км, противолодочные ракеты RUM-139 VL-ASROC или противоракеты SM-2.

Кроме того, в арсенал корабля включены 127-мм артустановка Mk.45, две шестиствольные 20-мм зенитные артустановки "Фаланкс", четыре 12,7-мм пулемета, а также два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата. На борту базируются два вертолета SH-60 SeaHawk ("Сихок").

 

Теги: #сша #эсминец
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