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17:59 26.09.2020

Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

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Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

На несанкционированной акции в районе Комаровского рынка в Минске начались задержания.

"Есть задержанные за участие в несанкционированной акции", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. По ее словам, "задержаны несколько человек".

"Милиция неоднократно предупреждала участников акции о том, что мероприятие не санкционированно", - добавила Ганусевич.

Минская милиция призывает граждан на поддаваться на призывы к участию в подобных акциях, заявила официальный представитель ГУВД.

Позже в СМИ появилась информация о задержании активистки белорусской оппозиции Нины Багинской. Ганусевич проинформировала, что Багинская "отпущена, её не задерживали".

Сообщается также о задержании журналистов "Еврорадио" и польского телеканала "Белсат" Юлии Мотузовой и Марии Гриц. По данным Белорусской ассоциации журналистов, Мотузову уже отпустили.

В белорусской столице проходит очередная несанкционированная акция. Обычно в субботних протестах принимают участие в основном женщины.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Теги: #протест #арест #беларусь
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