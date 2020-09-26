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01:07 26.09.2020

Бесплатные тесты на Covid-19 могут делать и частные лаборатории - Радуцкий

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Бесплатные тесты на Covid-19 могут делать и частные лаборатории - Радуцкий

Бесплатные тесты на Covid-19 могут делать частные лаборатории, которые подпишут соглашение с Национальной службой здоровья Украины, сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Сегодня такое решение уже принято, частные лаборатории также могут делать бесплатные тесты. В НСЗУ есть на это средства. И если частная лаборатория подпишет соглашение с Национальной службой здоровья, то человек уже платить не будет, за это будет платить государство. Но государство не может дать команду частной лаборатории делать бесплатно или делать по 100 гривен. Если там есть нарушение закона, и Антимонопольный комитет это докажет, это будет суд, это будут штрафы", - сказал Радуцкий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Он также подчеркнул, что в Украине делаются бесплатные тесты на Covid-19 всем, кто имеет симптомы заболевания, кто имел контакт с заболевшими, людям, которые находятся в группе риска, а именно сотрудникам Национальной полиции, врачам, учителям.

Теги: #тестирование #коронавирус
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