На борту АН-26, разбившегося под Чугуевом было 27 человек, 1 курсанта не допустили к полету

На борту самолета Ан-26Ш, который упал под Чугуевом в пятницу вечером, было не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27, поскольку одного курсанта Харьковского национального университета воздушных сил (ХНУВС) в последнюю минуту не допустили к полету.

"Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", - сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

В информации также сообщается, что в ХНУВС действует "горячая" линия - (057)-704-96-28.

Как сообщалось, вечером 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области упал военный самолет АН-26.

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек. По данному факту начато уголовное дело по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) УК Украины.