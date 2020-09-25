Создается госкомиссия для выяснения всех обстоятельств катастрофы самолета ВСУ под Чугуевом, ее возглавит – вице-премьер Уруский

В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевым, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - отметили в пресс-службе Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбуке написал, что госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 в пятницу под Харьковом возглавит вице-премьер Олег Уруский.

По его словам, в комиссию войдут Главгнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, министры внутренних дел и обороны Арсен Аваков и Андрей Таран и другие руководители.

"Выражаю сочувствие родным и близким погибших", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили о 22 погибших и двух раненых.