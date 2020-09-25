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20:20 25.09.2020

Число смертей от COVID-19 может увеличиться в два раза до старта массового использования вакцины – ВОЗ

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Число смертей от COVID-19 может увеличиться в два раза до старта массового использования вакцины – ВОЗ

Число летальных исходов впоследствии заражения коронавирусной инфекцией к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн, заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Пока мы не сделаем это (не наладим массовое применение вакцины - ИФ), эти цифры, о которых вы говорите (в 2 млн смертей - ИФ) не просто могут оказаться реальными, но, к сожалению, очень вероятными", - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, этот показатель может быть даже выше, если страны не будут принимать меры по сдерживанию пандемии.

По данным портала Worldometers, в мире с начала вспышки COVID-19 от последствий заражения скончался почти 1 млн человек.

Теги: #коронавирус #прогноз #смерти #воз
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