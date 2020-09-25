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14:50 25.09.2020

Кабмин не намерен продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев после 28 сентября

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Кабмин не намерен продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев после 28 сентября

Кабинет министров Украины не намерен продлевать запрет въезда иностранных граждан в страну после 28 сентября.

"Запрет не отменяем, но продлевать не планируем", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Как сообщалось, с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года правительство запретило въезд в страну иностранцам, определив перечень лиц на которых данный запрет не распространяется.

Теги: #карантин #иностранцы #коронавирус #кабмин
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