Кабмин не намерен продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев после 28 сентября

Кабинет министров Украины не намерен продлевать запрет въезда иностранных граждан в страну после 28 сентября.

"Запрет не отменяем, но продлевать не планируем", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Как сообщалось, с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года правительство запретило въезд в страну иностранцам, определив перечень лиц на которых данный запрет не распространяется.