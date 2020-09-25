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12:56 25.09.2020

Аваков: Киберполиция объявляет большой набор специалистов

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Аваков: Киберполиция объявляет большой набор специалистов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за последние 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза, а киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий, в связи с чем в Киберполицию объявляется большой набор специалистов.

"К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны. Агрессия со стороны Российской Федерации происходит не только в виде военных действий, информационных компаний и экономических диверсий, но и в виде жесткой кибервойны", - заявил министр в ходе онлайн конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности" в пятницу.

Аваков отметил, что для эффективного противодействия киберпреступности и гибридным угрозам, МВД выступает инициатором создания на базе глобального центра взаимодействия в киберпространстве интеграционной площадки, которая объединит всех ключевых игроков и обеспечит максимальную синергию и эффективность украинской экосистемы безопасного киберпространства, и как логическое следствие - усиление системы национальной безопасности Украины.

"По нашему убеждению и учитывая требования настоящего, подразделения кибербезопасности должны быть созданы в каждом государственном органе и учреждении. Кроме того, киберполиция переходит на новый уровень - ее деятельность, кроме непосредственной борьбы с киберпреступностью, будет направлена на: выявление и прогнозирование возможных киберугроз, в том числе с использованием искусственного интеллекта; предоставление партнерам информационно-консультативной поддержки; выработки в международной кооперации механизма противодействия существующим и потенциальным угрозам, в том числе глобальным", - подчеркнул глава МВД.

"Сейчас мы объявляем новый набор в ряды киберполиции - приглашаем смелых, ярких, мотивированных и креативных - тех, кто готов бороться и защищать Украину! Мы должны стать "командой команд", которая будет мощным партнером мирового сообщества безопасного виртуального пространства", - отметил Аваков.

Теги: #кадры #аваков #киберполиция
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