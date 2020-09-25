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08:18 25.09.2020

Сенаторы США предлагают ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным

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Сенаторы США предлагают ввести санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Американские сенаторы из двух партий представили законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российских чиновников из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Сенаторы США Крис Кунс, Марко Рубио, Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен представили законопроект о привлечении России к ответственности, (...) который предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, включая отравление оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кунса.

Законопроект также предписывает администрации США определить, были ли нарушены Москвой законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Теги: #сша #санкции #сенаторы #навальный
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