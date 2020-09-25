События

07:24 25.09.2020

В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 44 человека, 57 на амбулаторном лечении

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В медицинских учреждениях Ивано-Франковской области с диагнозом пищевое отравление по состоянию на утро пятницы находятся 44 человека, еще 57 лечатся амбулаторно, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратилась 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, употреблявших пищу в столовой ООО "Леон" (г. Коломыя)", - сказано в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Теги: #ивано_франковская #рестораны #украина #отравление
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