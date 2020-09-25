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02:38 25.09.2020

На Буковине зафиксировано две ДТП, есть жертвы

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На Буковине зафиксировано две ДТП, есть жертвы

На Буковине правоохранители зафиксировали два дорожно-транспортных происшествия, одно из них смертельное, сообщила пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области.

"В Черновцах и на Хотинщине водитель легковушки и трактора допустили опрокидывание транспортных средств. В результате ДТП черновчанин травмировался, а житель Хотинского района скончался на месте", - говорится в сообщении.

В частности, в с.Колинковцы Хотинского района 60-летний водитель трактора перевозил груз, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате пострадавший погиб на месте происшествия.

Другая авария произошла в Черновцах. Правоохранители установили, что 66-летний водитель "ВАЗ" руководил в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Во время ДТП водитель получил телесные повреждения.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #буковина #украина #дтп_жертвы
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