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20:09 24.09.2020

В Харькове тушат пожар в многоквартирном двухэтажном доме, один человек погиб

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В Харькове тушат пожар в многоквартирном двухэтажном доме, один человек погиб

В Харькове сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидируют пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме на ул. Конторская, 18.

"24 сентября в 18:10 в г. Харьков по ул. Конторская, 18 на втором этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома возник пожар с распространением на чердак и крышу. По состоянию на 19:20 площадь пожара составляет около 200 м", - сообщает пресс-служба ГСЧС на телеграмм-канале.

В ходе тушения было обнаружено тело погибшего человека.

По состоянию на 19:47 пожар был локализован. Продолжаются работы по ликвидации.

К тушению привлечены 56 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

Теги: #пожар #харьков
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