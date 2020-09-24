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19:16 24.09.2020

Комитет Рады по нацбезопасности в пятницу заслушает информацию Минобороны Украины о приказе, который якобы вводит штрафы для военных за ответный огонь

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Комитет Рады по нацбезопасности в пятницу заслушает информацию Минобороны Украины о приказе, который якобы вводит штрафы для военных за ответный огонь

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в пятницу заслушает информацию представителей Министерства обороны Украины относительно приказа № 330 от 16 сентября, который якобы вводит штрафы для украинских военнослужащих за ответный огонь в зоне ООС.

Как сообщает веб-страница комитета, вопросы повестки дня будут рассмотрены в закрытом режиме. В частности, члены комитета планируют согласовать изменения в основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы и заслушать спецэкспортеров по проблемным вопросам Минобороны по поставкам отдельных видов вооружения и военной техники иностранного происхождения в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

Комитет заслушает также информацию отечественных производителей 120 мм минометов о проведении испытаний военной техники, Министерства обороны о закупке аналогов иностранного производства по импорту и представителей предприятий, участвующих в разработке и изготовлении ракетных комплексов “Ольха”, “Нептун”, по проблемным вопросам в производстве и кооперации.

Теги: #военные #рада #штрафы
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