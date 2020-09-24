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17:50 24.09.2020

Во Львовской области состоялись контрдиверсионные учения СБУ

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Во Львовской области состоялись контрдиверсионные учения СБУ

 Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области провела масштабные тактико-специальные учения на военных объектах региона, сообщает пресс-центр СБУ.

"Целью тренировок было приобретение опыта и практических навыков, а также проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсионным угрозам и повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении спецоперации", - указывается в сообщении.

Отмечается, что участники успешно справились с поставленными заданиями. В частности, была захвачена группа диверсантов, которые по легенде учений должны были подорвать несколько военных объектов критической инфраструктуры.

В антитеррористических мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, патрульной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Львовской областной государственной администрации, областной прокуратуры, Военной прокуратуры Западного региона, Управления государственной охраны и управления Госспецсвязи.

Представители штаба Антитеррористического центра СБУ проанализировали каждый из этапов тренировок и высоко оценили уровень защиты объектов критической инфраструктуры. Дополнительно предоставили участникам инструкции для эффективного выполнения задач по назначению.

Теги: #учения #сбу
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