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09:09 24.09.2020

Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

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Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

В Украине снова более 3 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро четверга выявлено 3 372 новых инфицированных, при этом выздоровевших – 1 788 человек, 52 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 23 сентября, было выявлено 3 497 новых инфицированных, 22 сентября - 2 884 новых случаев заражения, 21 сентября - 2 675 новых больных, 20 сентября сообщалось о 2 966 новых заболевших; 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга составило 188 106 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 757 человек, выздоровели - 83 458 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 100 891 человек, что на 1 532 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (330), Днепропетровской (298), Харьковской (285), Тернопольской (265) и Львовской (205) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 648 подозрений на заболевание COVID-19.

Теги: #снбо #коронавирус
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