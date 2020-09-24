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05:04 24.09.2020

Байден поинтересовался, в какой стране он находится, после замечаний Трампа о мирном переходе власти

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Байден поинтересовался, в какой стране он находится, после замечаний Трампа о мирном переходе власти

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден сказал, что его развеселило заявление президента США Дональда Трампа, когда тот отказался взять на себя обязательства по мирной передаче власти в случае своего поражения на выборах в ноябре.

"Меня развеселило это. Я спросил, в какой стране мы находимся? Послушайте, он говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что сказать", - заявил Байден журналистам.

Ранее в ходе брифинга в Белом доме Трамп ушел от ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти, если проиграет выборы в ноябре.

"Мы должны посмотреть, что произойдет, но я очень сильно жалуюсь на голосование по почте. Голосование по почте - это катастрофа", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, возьмет ли он на себя обязательство обеспечить мирный переход власти.

"Откажитесь от голосования по почте, и у вас все будет очень мирно. Передачи (власти - ИФ) не будет, честно говоря, будет продолжение", - добавил Трамп.

Голосование по почте в США вызывает много споров. Трамп неоднократно предупреждал, не приводя доказательств, что эта практика изобилует мошенничеством и что демократы будут использовать голосование по почте для фальсификации выборов.

Теги: #сша #трамп #байден #выборы
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