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02:39 24.09.2020

Во Франции скончалась певица шансона Жюльетт Греко

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В возрасте 93 лет в среду умерла знаменитая французская певица и актриса Жюльетт Греко, сообщают СМИ Франции.

"Муза Сен-Жермен-де-Пре", как ее называли журналисты, была неповторимым исполнителем песен многих франкоязычных авторов со сценической карьерой длиною в 70 лет.

В конце 1930-х Греко выступала танцовщицей в парижской Опера Гарнье. Потом были война, участие в Сопротивлении, арест и тюрьма. Расцвет её карьеры как певицы пришелся на послевоенный период. Первый диск Греко вышел в 1951 году "Я такая, как есть" (Je suis comme je suis) был премирован и стал классикой французского шансона.

Парижская "Фигаро" написала в день смерти певицы, что "Греко воплощала одновременно определенный амбициозный и требовательный образ французской песни, оставаясь при этом популярной в самом благородном смысле этого слова".

В 2015 году Греко в возрасте 88 лет провела прощальное турне под названием "Спасибо" (Merci), выступив на сценах Франции и за рубежом. Тогда она заявила, что ее желанием было "уйти не сгибаясь, как можно элегантнее".

Певица умерла в окружении близких ей людей в своем любимом доме в Раматюэле, на юго-востоке Франции.

Теги: #франция #кончина #греко #певица
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