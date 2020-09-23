Минская милиция подтвердила задержания и применение водометов для разгона участников акций протеста в центре Минска

Минская милиция подтвердила задержание участников несанкционированной акции в Минске в среду и использование против них спецсредств.

"В рамках административного процесса были произведены задержания людей за участие в несанкционированном массовом мероприятии", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Подтверждаем также использование водометов", - добавила собеседник агентства.

Как сообщалось, несколько тысяч человек вышли в среду на несанкционированную акцию в центре Минска, чтобы выразить протест против инаугурации Александра Лукашенко.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, у музея Великой Отечественной войны сотрудники правоохранительных органов практически разогнали участников протеста при помощи водометов.

Задержаны порядка 10 человек, задержания продолжаются.