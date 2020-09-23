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19:20 23.09.2020

Зеленский ознакомился с ходом учений "Объединенные усилия – 2020" на Николаевщине и Херсонщине

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Зеленский ознакомился с ходом учений "Объединенные усилия – 2020" на Николаевщине и Херсонщине

Во время рабочей поездки в Николаевскую и Херсонскую области президент Украины Владимир Зеленский наблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020", проводимых с привлечением определенных органов военного управления Вооруженных сил Украины, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы государства, это - первые учения подобного уровня, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО, и очередной шаг к обретению совместимости украинского войска с армиями стран - членов Альянса.

"Это еще один сигнал мощной международной поддержки Украины в защите своей территориальной целостности и безопасности в Европе. Наш боевой опыт становится частью учебно-боевых программ, которые высоко ценятся во всем мире. Свидетельством этого является участие в учениях представителей наших государств-партнеров", - отметил Зеленский.

Президент положительно оценил учения и поздравил с проведенными испытаниями. Зеленский отметил подготовку украинских военных и техников. А отечественные образцы вооружения и военной техники в процессе испытаний доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил за содействие в предоставлении Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО и отметил участие войск государств-членов Альянса в учениях "Объединенные усилия – 2020".

Теги: #учения #зеленский
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