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11:14 23.09.2020

Facebook удалил фейковые аккаунты китайской структуры за публикации о политике в США и регионе ЮВА

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Facebook удалил фейковые аккаунты китайской структуры за публикации о политике в США и регионе ЮВА

Социальная сеть Facebook удалила учетные записи двух структур Китая и Филиппин, которые размещали информацию о политике, в частности о выборах в США.

"Мы убрали две отдельные структуры (их аккаунты - ИФ) за нарушение нашей политики в отношении неаутентичного скоординированного поведения. Одна из этих структур - из Китая, другая - с Филиппин", - говорится в пресс-релизе Facebook.

По данным компании, "за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства" также ликвидировано 155 аккаунтов, 11 страниц, девять групп в Facebook и шесть аккаунтов в Instagram.

В частности, Facebook зафиксировал "несколько вспышек" активности со стороны фейковых аккаунтов, владельцы которых выдавали себя за жителей той страны, на которую нацелена их деятельность. Так, они "размещали сообщения в группах, расширяли свой собственный контент, ставили лайки и комментировали сообщения других людей, особенно те, что касались морской активности в Южно-Китайском море, в том числе о кораблях ВМС США".

Кроме того, эти лица "публиковали контент как в поддержку, так и против кандидатов в президенты (США - ИФ) Пита Буттиджича, Джо Байдена и Дональда Трампа". При этом компания утверждает, что деятельность фейковых аккаунтов в отношении США не была успешной и не получила поддержкой пользователей Facebook.

Что касается Юго-Восточной Азии, там зафиксирована наибольшая активность фейковых аккаунтов. В частности, они публиковали на китайском, филиппинском и английском языках комментарии к международным новостям, в частности, про интересы Пекина в Южно-Китайском море, дела Гонконга, а также выборы на Филиппинах.

Как отмечают в Facebook, несмотря на то, что задействованные в этой активности лица попытались скрыть свои личности, в ходе расследования выяснилось, что они связаны с китайской провинцией Фуцзянь.

Накануне руководитель отдела политики и коммуникаций Facebook Inc. Ник Клегг сообщил в интервью Financial Times, что соцсеть намерена принять исключительные меры по ограничению распространения контента в случае, если после президентских выборов США погрузятся в хаос.

По его словам, Facebook разработала планы на случай целого спектра ситуаций, в том числе и на случай широкомасштабного гражданского неповиновения в США, которое может возникнуть из-за того, что голоса избирателей, отданные очно, подсчитываются быстрее, чем бюллетени, отправленные по почте ввиду эпидемии COVID-19.

Другой собеседник FT, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Facebook рассматривают около 70 различных сценариев, при этом к их разработке привлечены военные планировщики мирового уровня.

Теги: #сша #филиппины #китай #facebook
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