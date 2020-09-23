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09:57 23.09.2020

Таможня с 22 сентября требует подачи двух таможенных деклараций вместо одной - Саакашвили

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Таможня с 22 сентября требует подачи двух таможенных деклараций вместо одной - Саакашвили

Государственная таможенная служба с 22 сентября требует при оформлении грузов подачи двух таможенных деклараций вместо одной, сообщил глава Национального комитета реформ Украины Михэил Саакашвили.

"Хочу обратиться к премьер-министру Шмыгалю в связи с кричащим беззаконием на таможне... Начиная с 22 сентября 2020 года, согласно приказу Минфина №305, таможня приняла решение о необходимости подачи бизнесом двух таможенных деклараций вместо одной", - написал он в Телеграм-канале в среду.

Раньше для оформления грузов на границе бизнес подавал только одну таможенную декларацию ІМ40АА, однако сейчас таможня требует сначала предварительную декларацию ІМ40ЕЕ, а потом –таможенную ІМ40ДЕ, пояснил Саакашвили.

"Таможня имеет право оформлять каждую декларацию на протяжении четырех часов. То есть раньше бизнес должен был ждать четыре часа, а теперь - восемь!" - написал глава Национального комитета реформ.

"Возврат на таможню коррупционных схем и кадров времен Януковича при полном потакании министра финансов Марченко неизменно приведут как к геноциду честного бизнеса, так и полному подрыву доверия к действующей власти и президенту Зеленскому лично", - написал Михэил Саакашвили.

Теги: #таможня #декларация #саакашвили
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