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09:10 23.09.2020

Apple ищет аналитика со знанием украинского языка для команды Siri

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Apple ищет аналитика со знанием украинского языка для команды Siri

Компания Apple разместила вакансию аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в своем Телеграм-канале вечером во вторник.

"До сих пор Siri не распознавала украинский, однако уже скоро это может измениться. Мировые компании активно начинают обращать внимание на наше государство, выходить на украинский рынок и внедрять украинский язык в свои сервисы. И это очень важный шаг для Украины", - подчеркивают в ведомстве.

Как отметили в Минцифры, Apple ищет кандидата с совершенным знанием украинского языка и умением различать диалекты.

Среди других требований: отличные навыки чтения и письма на английском языке, опыт в должности аналитика или тестировщика а также опыт использования Siri.

Сама вакансия предполагает работу в европейской штаб-квартире Apple, которая находится в ирландском городе Корк.

Теги: #apple
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