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08:12 23.09.2020

Джонсон призвал британцев соблюдать дисциплину для победы над COVID-19

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Премьер-министр Борис Джонсон призвал британцев "проявить дисциплину и решимость", чтобы избежать второго возможного национального "локдауна" из-за COVID-19.

"Настало время для всех нас проявить дисциплину, решимость и дух единства, чтобы пройти через это", - заявил Джонсон в ходе своего телевизионного обращения к нации.

По словам премьер-министра, хотя "подавляющее большинство соблюдало правила, было слишком много нарушений - слишком много возможностей для нашего невидимого врага проскользнуть незамеченным".

Он отметил, что сейчас, как никогда раньше, "коллективная судьба и здоровье" зависят от "индивидуального поведения".

Джонсон заявил, что неохотно вводит новые ограничения. Но предупредил, что если меры не будут приняты, возможно еще большее количество смертей и национальный локдаун, который грозит потерей рабочих мест и средств к существованию.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не пойти по этому пути снова", - добавил Джонсон.

Он подчеркнул, что сейчас Великобритания подготовлена к новой волне COVID-19 лучше, чем раньше, и выразил надежду, что к весне ситуация нормализуется.

"Если мы будем следовать этим простым правилам вместе, мы вместе переживем эту зиму. Впереди, несомненно, трудные месяцы, и борьба с COVID-19 ни в коем случае не окончена. Однако я не сомневаюсь, что впереди нас ждут великие дни", - заключил премьер-министр Великобритании.

Ранее Джонсон сообщил о введении в Англии новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

"Во-первых, мы просим всех офисных работников, которые могут работать из дома, так и сделать", - сказал Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

"Во-вторых, с четверга все пабы, бары и рестораны должны обслуживать только у столиков, за исключением услуги на вынос", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что все заведения должны закрываться в 22:00 по местному времени.

По его словам, правительство также расширяет требование носить защитные маски, в частности, теперь эта мера применима и к "сотрудникам магазинов розничной торговли, всем пользователям такси и частных транспортных средств". Кроме того, в барах и ресторанах гости и сотрудники обязаны использовать маски в то время, когда они еще не сидят за столиком.

По словам премьера, с понедельника 28 сентября допустимое число гостей на свадьбах не должно превышать 15 человек, на церемониях погребения разрешено присутствие до 30 человек.

Джонсон заявил, что в сферах туризма и торговли рекомендации по мерам борьбы с коронавирусом станут "юридическими обязательствами", в случае нарушения которых будет выписываться штраф.

Джонсон заявил, что для соблюдения порядка на улицы выйдет больше сотрудников полиции.

Премьер добавил, что вышеперечисленные меры распространяются на Англию, что касается других регионов страны, их власти "предпримут похожие шаги" по предотвращению распространения COVID-19.

Общее число случаев коронавируса в Великобритании превышает отметку в 400 тыс., причем более 41,9 тыс. заразившихся скончались.

Теги: #великобритания #джонсон #коронавирус
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