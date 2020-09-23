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04:38 23.09.2020

Фермер предстанет перед судом за незаконную добычу песка в Харьковской области

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Фермер предстанет перед судом за незаконную добычу песка в Харьковской области

Обвинительный акт в отношении руководителя фермерского хозяйства, подозреваемого в незаконной добыче песка в Волчанском районе Харьковской области, направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется нарушение установленных правил охраны и использования недр, повлекшее тяжкие последствия, а также бесхозяйственное использование земель (ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 254 УК Украина).

"Руководитель фермерского хозяйства, не имея разрешения на пользование земельными участками для использования недр и надлежащим образом оформленного специального разрешения (лицензии) на добычу полезных ископаемых, без горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых, с июля по ноябрь 2019 незаконно добывал песок... В дальнейшем предприниматель реализовывал добытый песок другим гражданам в виде товарной продукции ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, за время незаконной добычи песка фермер вырыл два карьера глубиной почти 11 метров.

Проведенные инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированная добыча песка создала опасность для окружающей среды. Земли были выведены из сельскохозяйственного оборота, что привело к потере их плодородия и нарушение структуры почвы. В результате  государству был причинен ущерб на сумму более 612 млн грн.

Теги: #фермер #украина #суд #харьков
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