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01:31 23.09.2020

Трамп готов первым в США опробовать вакцину от COVID-19

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Трамп готов первым в США опробовать вакцину от COVID-19

Президент США Дональд Трамп согласен, если это будет необходимо, первым в стране опробовать на себе вакцину от коронавируса COVID-19, когда она будет готова, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

"Президент уже говорил, что будет счастлив стать и первым в стране человеком, который сделает эту вакцину, и последним, в зависимости от того, как будет лучше для американского народа. Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он безусловно согласен опробовать ее", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналиста.

Отвечая на вопрос о разработках РФ и Китая, Макэнани также добавила, что президент "снимет шляпу", если другая страна первой создаст подобный эффективный препарат. При этом, она не уточнила, готов ли он будет сделать себе вакцину, произведенную именно в иностранном государстве, а не в Соединенных Штатах.

Также она отметила, что, по мнению Вашингтона, лидирует сейчас вакцина, разрабатываемая специалистами из Оксфорда. "Ни одна вакцина еще не прошла третью стадию клинических испытаний, кроме оксфордской", - сказала Макэнани.

Она отметила, что в США разрабатываются шесть вакцин.

"У нас уже есть шесть американских вакцин, две из которых проходят третью стадию клинических испытаний. Мы разработали их меньше чем за год", - подчеркнула она.

По ее словам, США ставят цель получить около 100 миллионов доз препарата к концу этого года.

Общее число инфицированных коронавирусом в США, согласно данным университета Джонса Хопкинса, составляет более 6,8 млн человек, из которых более 200 тыс. человек скончались.

В Великобритании Оксфордский университет и компания AstraZeneca разрабатывает вакцину против коронавируса, которая уже прошла две стадии клинических испытаний из трех.

Теги: #сша #трамп #вакцина #коронавирус
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