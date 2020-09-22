Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документа, Кабинет министров Украины в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Также о внесении изменений в некоторые законы касательно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия по эксплуатации атомных блоков, что формируется в соответствии с законом "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности".

Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Также Кабмину поручили обеспечить совершенствование управления государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", в частности ускорить подготовку и проведение корпоратизации указанного предприятия и безотлагательно проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабмину.

Согласно указа, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.