Денисова: из более тысячи обращений в Офис омбудсмена в этом году только 31 касается защиты достоинства

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что государству следует сначала определиться с обеспечением достаточного уровня жизни украинцев, а потом говорить о достойном уровне жизни людей.

"Необходимо решить, что именно является достаточным уровнем жизни... законодателям и правительству. После этого можно будет оценить, насколько эта политика соответствует достойным условиям жизни... Нам для начала надо определиться, как законодатель будет обеспечивать достаточный уровень жизни людей, а потом уже говорить о достойном уровне жизни", - сказала Денисова, выступая во вторник в Конституционном суде в качестве привлеченной стороны на слушании дела о толковании нормы преамбулы Конституции о "достойных условиях жизни".

По словам омбудсмена, каждый человек индивидуально оценивает уровень достоинства и достойного уровня жизни.

Она сообщила, что за 8 месяцев 2020 года в Офис омбудсмена поступило 31,5 тыс. обращений граждан, из которых 1 тыс. 29 от тех, кто не доволен пенсионным обеспечением, 1,3 тыс. – судебной защитой, 1 тыс. 307 - свободой передвижения. "О достоинстве и уважении достоинства -31 (жалоба – ИФ)", - отметила Денисова.

Она пояснила: "Я дала информацию суду о том, как сам человек считает, это обращения".