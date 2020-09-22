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13:10 22.09.2020

Печерский райсуд отказал в удовлетворении иска "Бурисмы" к Деркачу

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Печерский райсуд отказал в удовлетворении иска "Бурисмы" к Деркачу

Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска компании "Бурисма" к народному депутату Украины Андрею Деркачу и ИА "Интерфакс-Украина" о защите деловой репутации, говорится в решении суда, которое обнародовал на своей странице в Facebook Деркач.

"Как и ожидалось, "Бурисма" проиграла. Печерский суд отказал компании в удовлетворении иска против меня и агентства "Интерфакс-Украина", – заявил он.

В решении суда, опубликованном на странице Деркача, сообщается, что представители компании "Бурисма" требовали опровержения информации о том, что они выплатили за лоббистскую деятельность бывшему вице-президенту США Джо Байдену $900 тыс., а его сыну Хантеру Байдену вместе с Александром Квасьневским, Аланом Аптером и Девоном Арчером $16,5 млн.

"Суд отдельно отметил: "Бурисма" в своем заявлении фактически не оспаривает факты выплат – только их размеры. То есть она согласна, что платила Байдену и его сыну, но не соглашается, что именно такие суммы. Борьба с международной демокоррупцией продолжается. Продолжение следует – следите за анонсами", – отметил нардеп.

Теги: #суд #деркач
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