В ВСУ за сутки подтверждены 35 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 35 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 13 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 4 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 22 человека: 4 военнослужащих и 3 работника ВСУ в Киевской области, 4 военнослужащих и 3 работника ВСУ в Одесской области, 2 военнослужащих в Винницкой области, во Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской области – по одному военнослужащему, в Днепропетровской области – один работник ВСУ, в Запорожской области – один военнослужащий и один работник ВСУ.

Всего по состоянию на 10:00 22 сентября в ВСУ коронавирусной болезнью болеют 684 человека. Выздоровели за период пандемии 1840 человек, летальных случаев – 10.

На изоляции, в том числе самоизоляции, 584 человека.