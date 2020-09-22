Минздрав обратится к органам контроля относительно массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье

Министерство здравоохранения обратится к органам контроля относительно массового празднования фестиваля Khortytsia Freedom в Запорожье, на котором собрались десятки тысяч людей, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Я увидел фото с празднования в Запорожье Khortytsia Freedom, на котором собрались десятки тысяч людей, исходя из фото. У нас каждый день регистрируется более 3 тыс. больных, каждый день умирают люди, увеличивается количество госпитализируемых - обязательно собирать десятки тысяч людей на концерте. Это вопрос к организаторам, к местной власти. (…) Я буду обращаться к коллегам, ответственным за меры контроля, относительно соответствующих действий и протоколов", - сказал он.

"Понятно, что в Запорожской области после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных", - добавил министр.