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10:00 22.09.2020

Минздрав обратится к органам контроля относительно массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье

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Минздрав обратится к органам контроля относительно массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье

Министерство здравоохранения обратится к органам контроля относительно массового празднования фестиваля Khortytsia Freedom в Запорожье, на котором собрались десятки тысяч людей, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Я увидел фото с празднования в Запорожье Khortytsia Freedom, на котором собрались десятки тысяч людей, исходя из фото. У нас каждый день регистрируется более 3 тыс. больных, каждый день умирают люди, увеличивается количество госпитализируемых - обязательно собирать десятки тысяч людей на концерте. Это вопрос к организаторам, к местной власти. (…) Я буду обращаться к коллегам, ответственным за меры контроля, относительно соответствующих действий и протоколов", - сказал он.

"Понятно, что в Запорожской области после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных", - добавил министр.

Теги: #коронавирус #минздрав #запорожье
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