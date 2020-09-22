Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, возвели новые укрепления возле Ужовки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, зафиксирован факт новых инженерных оборудований позиций в сторону украинских подразделений в районе Ужовки, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке во вторник.

В частности, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи Марьинки. Еще одну провокацию из стрелкового оружия украинские военные зафиксировали на участке неподалеку Водяного.

"Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе.

В сводке подчеркивается, что выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений в направлении Водяного со стороны временно оккупированной Ужовки.

"С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Защитники Украины придерживаются режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сводке.