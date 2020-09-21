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20:21 21.09.2020

В Мадриде ужесточили меры по борьбе с распространением COVID-19

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В Мадриде ужесточили меры по борьбе с распространением COVID-19

Власти Мадрида распорядились ввести с понедельника новые ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).

С понедельника в Мадриде изолированы 37 кварталов, среди жителей которых выявили наиболее число заражений COVID-19. Жителям этих районов запрещено покидать пределы квартала, за исключением случаев крайней необходимости. За соблюдением этих правил следит полиция. Ограничено также допустимое число посетителей в ресторанах и барах.

Эти меры вызвали недовольство населения, в особенности среди представителей малого бизнеса. По данным AP, несколько десятков протестующих вышли в понедельник на акцию протеста против ужесточения мер безопасности. Накануне в подобной демонстрации приняли участие сотни жителей города.

Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что "меры очень трудны для нас, но через одну или две недели мы увидим результаты".

Со своей страны премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду нужен особый план, и власти готовы будут рассмотреть другие сценарии в случае необходимости.

В Минздраве Испании считают, что страна на грани второй волны коронавируса, и власти изо всех сил стараются ее не допустить. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили более 659 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 30 тыс. заболевших скончались.

Теги: #коронавирус #ситуация #мадрид
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