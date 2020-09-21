Суд в Минске оставил Колесникову под стражей

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова остаётся под стражей, суд Партизанского района, заседавший в здании Мингорсуда, в понедельник отклонил жалобу ее адвокатов, передает корреспондент "Интерфакс-Запад".

"Жалобу защитников Колесниковой на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения", - сказала судья Наталья Дедкова.

После оглашения решения адвокат Александр Пыльченко заявил, что защита намерена подавать жалобу на решение суда. "На сегодняшний день оснований содержать под стражей человека, обвиняемого в совершении менее тяжкого преступления, нет", - заявил он.

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме, журналистов и группу поддержки пригласили в зал на оглашение решения. Также в зале присутствовали дипломаты со значками "Свободу политзаключенным". Сама Колесникова участвовала в заседании по видеосвязи.

Сразу после включения видеосвязи, Колесникова вскочила с места и показала собравшимся свой фирменный знак - "сердечко". Собравшиеся в зале ответили аплодисментами. Судья сочла это неуважением к суду и попыталась удалить всех из зала. Но позже изменила решение и оставила собравшихся, потребовав при этом "опустить камеры".

Как сообщалось, поддержать Колесникову в суде собралось более 50 человек, они стояли рядом с дверями зала заседаний. Также сюда пришли представители дипмиссий нескольких государств.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

В прошлую пятницу суд рассматривал аналогичную жалобу адвокатов Максима Знака. Она была оставлена без удовлетворения.

Член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.