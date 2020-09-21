Во время собрания членов политпартии в Одесской области произошли стычки, в отделение полиции забрали около 50 человек

В с.Совиньон Одесской области во время собрания представителей одной из политических партий произошел конфликта между участниками мероприятия, для дачи объяснений с места происшествия в полицию были приглашены около 50 человек, сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

"Во время собрания представителей одной из политических партий, которые происходили на территории оздоровительного комплекса, между двумя группами граждан произошли незначительные стычки", - сказано в сообщении.

Так, для дачи объяснений с места происшествия в территориальное подразделение полиции были приглашены около полсотни участников инцидента. Отмечается, что полицейские изъяли у них газовые баллончики, ножи и телескопические дубинки. Сейчас выясняется их происхождение и цель хранения.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

По данным местных СМИ, полиция задержала молодых людей из организации нардепа "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильи Кивы, которые зашли на территорию базы отдыха в поселке Совиньон, где проходил съезд партии.