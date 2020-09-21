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17:17 21.09.2020

Львовская IT-компания SoftServe ожидает новых кибератак и заявляет о готовности к ним

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Львовская IT-компания SoftServe ожидает новых кибератак и заявляет о готовности к ним

 Львовская IT-компания SoftServe, подвергшаяся ранее кибератаке, ожидает новых инцидентов и заявляет о готовности к ним.

"Мы ожидаем, что новые данные снова могут быть опубликованы и готовы к этому. Подобные действия злоумышленников, а также различного рода провокации и распространение фейков для нагнетания ситуации - распространенная тактика в хакерских атаках. Как отмечалось ранее, SoftServe удалось локализовать атаку в течение нескольких часов после нападения и наша команда быстро восстановила работу корпоративных систем, функционирующих в обычном режиме", - сообщается на странице компании в Facebook.

SoftServe отметила, что обеспечит каждого, кто пострадал из-за атаки, технической, юридической, финансовой и другой помощью.

"Несмотря на инцидент, мы работаем в нормальном режиме и имеем четкий план ликвидации его последствий. Я хочу поблагодарить всех наших клиентов, партнеров и друзей за поддержку на протяжении нескольких последних недель", - цитирует пресс-служба сооснователя и главу совета директоров компании Ярослава Любенца.

Ранее SoftServe сообщала, что 1 сентября подверглась кибератаке. В результате нее был поврежден почтовый сервер компании, выведено из строя ряд корпоративных сервисов, скомпрометировано внутренний файловый сервер.

По данным компании, хакерам удалось скачать фрагменты разной информации, которую, с целью давления на компанию, они выложили в открытый доступ. При этом ни одна из ключевых корпоративных систем не пострадала.

Для независимого расследования инцидента SoftServe привлекла одного из мировых экспертов по кибербезопасности.

SoftServe специализируется на производстве программного обеспечения, предоставление услуг по разработке, контролю качества и поддержке информационных систем и бизнес-решений. Компания насчитывает более 5 тыс. сотрудников. Штаб-квартиры компании расположены во Львове и Остине (США). SoftServe имеет центры разработки в таких украинских городах, как Львов, Киев, Харьков, Днепр, Ровно, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в Софии (Болгария), Вроцлаве, Познани, Белостоке, Гливице (Польша). Бизнес-представительства находятся в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и РФ.

Теги: #it_компания #softserve #кибератака
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