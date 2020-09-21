В Донецкой области мужчина пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 грамм тротила - полиция

В Авдеевке правоохранители задержали мужчину, который пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 грамм взрывчатки, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Опасные предметы были обнаружены у 43-летнего жителя. По словам мужчины, недавно к нему обратился малознакомый и попросил отправить в Днепропетровской области коробку с вещами, о содержании которого ничего не сообщил. Показания отправителя будут проверены в ходе досудебного расследования", - указывается в сообщении.

Во время осмотра указанной коробки полицейские обнаружили два корпуса от гранат РГД-5, шесть запалом УЗРГМ-2 и четыре тротиловые шашки по 200 грамм каждая. Изъятая взрывчатка и боеприпасы были переданы на экспертизу.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.