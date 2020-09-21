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14:14 21.09.2020

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила ограничения в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила ограничения в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила ограничения в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий.

"Сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19" - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что данные ограничения будут действовать с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.

В частности, в г.Чоп Закарпатской области будут ограничены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет. Пользоваться служебным транспортом разрешено при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты и в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых не менее чем за 2 часа сообщено в Нацполицию.

Кроме того, ограничена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения; посещение учебных заведений; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Также разрешено производство банковской и страховой деятельности, медицинской, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи.

Также можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов; посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

В Перемышлянском и Пустомытовском районе Львовской области, Бережанах, Залещицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области ограничена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания с выше указанными исключениями; посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги с вышеперечисленными исключениями, а в г.Славуте и в Волочисском районе Хмельницкой области, г.Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой еще и посещение учебных заведений соискателями образования, исключая учреждений дошкольного образования.

В г.Нежине и Носовском районе Черниговской области ограничен прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания с рядом исключений; посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание) с вышеперечисленными исключениями.

Теги: #коронавирус #зоны #госкомиссия
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