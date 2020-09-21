Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020" – секретарь СНБО

Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", которые РФ проводит с 21 по 26 сентября 2020 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Как сообщает пресс-служба СНБО на странице, Данилов, комментируя начало стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", подчеркнул, что Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности

Также секретарь СНБО отметил, что со своей стороны в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020".