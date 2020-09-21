Стачком "Беларуськалия" сообщает о задержании рабочих, собравшихся для поддержки протестующего шахтера
Представители правоохранительных органов Беларуси задержали группу рабочих, собравшихся на территории рудоуправления "Беларуськалия", чтобы поддержать протестующего шахтера, сообщил стачком предприятия.
"Захват был молниеносным. (...) Всех упаковали, увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении в telegram-аккаунте стачкома.
Как сообщили в стачкоме, шахтера, отказавшегося 21 сентября в знак протеста выходить на поверхность после смены, подняли и на машине скорой медпомощи отвезли в психоневрологический диспансер.
Комментарием правоохранительных органов агентство "Интерфакс-Запад" на данный момент не располагает.
Как ранее сообщал стачком "Беларуськалия", один из работников рудника после окончания смены отказался подниматься на поверхность в знак протеста. Горняк передал записку, в которой рассказал, что присоединяется к требованиям стачкома и отказывается покидать рудник до их выполнения. Среди выдвинутых требований: отставка гендиректора "Беларуськалия", освобождение заключенных членов стачкома, отмена решения по увольнению бастующих работников предприятия, прекращение насилия к протестующим со стороны силовиков.
Работники ряда предприятий объявили о забастовках и других формах мирного протеста после объявления результатов выбора президента республики. В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.
Президент Александр Лукашенко 21 августа заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, Украины.
Позже руководство "Беларуськалия" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года.
ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.