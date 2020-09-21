События

02:00 21.09.2020

На Житомирщине горит свалка, есть угроза, что огонь перекинется на лес

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В Овруче Житомирской области на площади 400 кв.м горит свалка рядом с расположенным лесом, огонь мог в любой момент перекинуться на него, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины области.

"Свалку по периметру не ограждено. Поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорания мусора. Рядом расположен лес, поэтому огонь мог в любой момент перекинуться на него", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Кроме того, 2 бульдозера автодора и КП "Овруч" продолжали разгребать тлеющий мусор. Вспомогательной техникой лесхоза было совершено около 25 подвоза воды.

"В 15:10 пожар удалось ликвидировать. Причина возгорания устанавливается", - добавили в ведомстве.

Теги: #свалка #украина #пожар #житомирская_область
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