На Житомирщине горит свалка, есть угроза, что огонь перекинется на лес

В Овруче Житомирской области на площади 400 кв.м горит свалка рядом с расположенным лесом, огонь мог в любой момент перекинуться на него, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины области.

"Свалку по периметру не ограждено. Поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорания мусора. Рядом расположен лес, поэтому огонь мог в любой момент перекинуться на него", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Кроме того, 2 бульдозера автодора и КП "Овруч" продолжали разгребать тлеющий мусор. Вспомогательной техникой лесхоза было совершено около 25 подвоза воды.

"В 15:10 пожар удалось ликвидировать. Причина возгорания устанавливается", - добавили в ведомстве.