Число задержанных на акциях протеста в воскресенье превысило 200 человек

Число задержанных на несанкционированных акциях в Беларуси в воскресенье превысило 200 человека.

В списках незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" фамилии 218 человек. Некоторых уже отпустили из милиции. В Минске задерживалось 154 человека, в регионах - 64.

По данным правозащитников, задержанные есть во всех областных центрах, кроме Витебска, а также в некоторых районных центрах - Бобруйске, Волковыске, Дзержинске, Мозыре, Солигорске.

Как сообщалось, в числе задержанных в Минске гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, член основного состава Координационного совета Олег Моисеев.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.