События

22:03 20.09.2020

За прошедшую неделю на Донбассе уничтожено почти 500 взрывоопасных предметов

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В районе проведения операции Объединенных сил подразделения ГСЧС занимаются восстановлением инфраструктуры населенных пунктов на Донбассе и оказывают помощь местным жителям, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Пиротехнические расчеты изъяли и обезвредили 487 взрывоопасных предметов на 48 гектарах местности, а также на объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры. Кроме того, сотрудники ГСЧС, по обращению местных органов власти, восстановили в Донецкой области 63 дома, поврежденные в 2014-2017 годах вследствие артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 12 по 18 сентября силы и средства подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям были привлечены к пиротехническим работам, восстановлению поврежденных домов, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую 287 лицам.

Теги: #взрывчатка #украина #донбасс #изъятие
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