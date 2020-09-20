Второй день празднования Рош га-Шана в Умани прошел спокойно

В Умани Черкасской области второй день празднования Рош га-Шана прошел спокойно, сообщил сектор коммуникации Национальной полиции области.

"Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка. За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений", - сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая.