Второй день празднования Рош га-Шана в Умани прошел спокойно
В Умани Черкасской области второй день празднования Рош га-Шана прошел спокойно, сообщил сектор коммуникации Национальной полиции области.
"Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка. За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений", - сообщили в полиции.
Правоохранители отмечают, что ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая.