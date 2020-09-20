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20:09 20.09.2020

Второй день празднования Рош га-Шана в Умани прошел спокойно

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Второй день празднования Рош га-Шана в Умани прошел спокойно

В Умани Черкасской области второй день празднования Рош га-Шана прошел спокойно, сообщил сектор коммуникации Национальной полиции области.

"Второй день празднования иудейского Нового года прошел без нарушения общественной безопасности и порядка. За сутки не было зафиксировано административных и уголовных правонарушений", - сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая.

Теги: #празднования #черкасская_область #украина #хасиды
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