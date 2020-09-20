Два человека пострадали в результате взрыва во время сварочных работ на предприятии в Киеве – полиция

В полицию Киева в 16.00 воскресенья поступило сообщение о том, что на предприятии по улице Пироговский путь в Голосеевском районе города произошел взрыв.

"По предварительной информации, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

Материалы зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.