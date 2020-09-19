События

13:01 19.09.2020

В Украине пока сохранится прохладная погода без осадков

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В Украине пока сохранится прохладная погода без осадков

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять область повышенного давления, сформированная в прохладном воздухе, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°, в северо-восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 17-22° тепла, в Закарпатье и на юге страны 20-25°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 7-9°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 сентября самая высокая температура днем была 30,4° в 2015г., самая низкая ночью 0,0° в 1921г.

В понедельник, 21 сентября, погода изменится мало. По-прежнему осадков не будет.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, на побережье морей 10-15° тепла; днём потеплеет по всей Украине до 20-25°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 7-9° тепла, днём 20-22°.

19 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 18-21°, в Днепре в пределах Киева 17°.

Теги: #погода #прогноз
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