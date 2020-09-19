События

09:54 19.09.2020

В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19, 1 268 выздоровели, 48 умерли

2 мин читать
В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19, 1 268 выздоровели, 48 умерли

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 240 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших – 1 268 человек, 48 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 18 сентября, сообщалось о 3 228 новых заболевших, 17 сентября, был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных, 16 сентября сообщалось о 2 958 заболевших COVID-19, 15 сентября было 2 905 инфицированных.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, среди инфицированных за минувшие сутки 203 ребенка и 161 медицинский работник.

По словам министра, за минувшие сутки госпитализированы 669 человек – наибольшее количество за все время с начала пандемии. Степанов отметил, что в настоящее время в больницах с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся более 13 тыс. граждан, а на 1 сентября их было 10900.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 172 712 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 516 человек, выздоровели - 76 754 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 92 442 человека, что на 1 924 больше, чем днем ранее. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской области (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 381 подозрение на заболевание COVID-19.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 19.09.2020
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается – Кличко

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается – Кличко

10:10 19.09.2020
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

05:02 19.09.2020
Трамп надеется обеспечить всех американцев вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года

Трамп надеется обеспечить всех американцев вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года

02:24 19.09.2020
В Великобритании начинается "вторая волна" COVID-19

В Великобритании начинается "вторая волна" COVID-19

22:44 18.09.2020
Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19

Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19

21:07 18.09.2020
Коечного фонда для пациентов с COVID-19 достаточно, разворачивать мобильные госпитали нет необходимости – Ляшко

Коечного фонда для пациентов с COVID-19 достаточно, разворачивать мобильные госпитали нет необходимости – Ляшко

19:01 18.09.2020
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

18:46 18.09.2020
Врожденный иммунитет к коронавирусу может быть распространен среди людей больше, чем считалось ранее

Врожденный иммунитет к коронавирусу может быть распространен среди людей больше, чем считалось ранее

17:56 18.09.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 21 сентября: Нежин, Канев, Славута, Бережаны и Чоп – в "красной" зоне, Киев остается в "оранжевой"

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование с 21 сентября: Нежин, Канев, Славута, Бережаны и Чоп – в "красной" зоне, Киев остается в "оранжевой"

17:29 18.09.2020
Зеленский: с самого начала у нас был весьма либеральный карантин, а если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше

Зеленский: с самого начала у нас был весьма либеральный карантин, а если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Недалеко от Железного в результате детонации неизвестного взрывного устройства ранение получил украинский военный

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Черновицкой области

Ермак о "вагнеровцах": детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца

Ермак: выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности

Ермак: никаких тайных соглашений с Россией нет и быть не может

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия похитила информацию по гиперзвуковым ракетам при администрации президента Обамы – Трамп

Языковой омбудсмен: Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из крупнейших угроз образовательной реформе

Великобритания, Франция и Германия заявили, что санкции против Ирана восстановлены не будут

Вследствие непогоды обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской области

Скончалась член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Недалеко от Железного в результате детонации неизвестного взрывного устройства ранение получил украинский военный

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Черновицкой области

Кулеба: Украина настроена вывести сотрудничество украинских и туркменских компаний на качественно новый уровень

В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского горсовета

Фокин: у меня никогда не было мысли войти в состав ТКГ, а недобросовестные люди порочат имя моей внучки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА