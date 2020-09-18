Ермак: Украина хочет видеть Беларусь независимой страной

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Александр Лукашенко не может представлять волю всего белорусского народа, а Украина хочет видеть Беларусь независимой страной, в которой уважают права человека.

"Украина хочет видеть Беларусь независимой страной, в которой уважают права человека, но не вмешивается во внутренние дела соседнего государства", – заявил Ермак в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

По его словам, Лукашенко сегодня не может представлять волю всего белорусского народа.

"Лукашенко - это не белорусский народ. Мы должны постоянно помнить, что есть белорусский народ. Есть народ, с которым Украина связывают дружеские отношения. Поэтому сегодня власть должна взвешивать все, быть мудрой, сильной", - сказал руководитель Офиса президента.

Ермак отметил, что Беларусь является соседом, поэтому "Украина очень внимательно следит за событиями, которые происходят в этой стране, но не вмешивается в них".

"Безусловно, в интересах Украины является то, чтобы Беларусь была независимой страной, без какого-либо влияния, и страной, где в первую очередь уважают права человека", - отметил он.

По словам руководителя Офиса президента, Министерство иностранных дел Украины своевременно реагирует на заявления и действия белорусских властей. В то же время он отметил, что любые действия, которые могут быть восприняты как вмешательство во внутренние дела Беларуси, могут затем использоваться не только против Украины, но и против самого белорусского народа.